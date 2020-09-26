المنظمة الدولية للهجرة تؤكد غرق 16 مهاجرا على الأقل قبالة سواحل ليبيا

ذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة يوم الجمعة أن 16 مهاجرا على الأقل كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا، غرقوا في البحر الأبيض المتوسط ​​عندما انقلب زورقهم الصغير قبالة سواحل ليبيا.

وبحسب منظمة الهجرة فإن صيادين ليبيين رصدوا القارب الغارق في ساعة متأخرة من مساء الخميس وتمكنوا من انتشال 22 شخصًا من المياه.

وكان القارب قد انطلق من مدينة زليتن شرقي العاصمة الليبية طرابلس في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء.

ووفقا للمنظمة قال خفر السواحل الليبي إنه أمر بالإنقاذ وإن فرق البحث تجوب المنطقة بحثًا عن المزيد من الضحايا.

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