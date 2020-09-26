جلوبال بلاتس: ناقلة نفط تغادر ميناء الحريقة مُحمّلة الخام الليبي مع بدء إعادة التشغيل الجزئي

قالت وكالة جلوبال بلاتس البريطانية أن ناقلة النفط سويز ماكس دلتا هيلاس غادرت ميناء مرسى الحريقة يوم الخميس بعد تحميل شحنة تبلغ مليون برميل وفقًا لبيانات من برنامج تدفق التجارة S&P Global Platts cFlow.

وقالت مصادر إن الناقلة كانت مستأجرة من قبل شركة “يونبيك” وتحمل الخام من حقول مسلة و السدرة للنفط الليبي.

وبحسب بيانات ومصادر الشحن ، تقوم الناقلة الثانية مارلين شيكوكو ، التي استأجرتها أيضًا يونيبك بتحميل مليون برميل من الخام من ميناء مرسى الحريقة.

وأضافت المصادر أنه من المتوقع تصدير ثالث ناقلة من ميناء الزويتينة النفطي في الأيام المقبلة.

ووفقا لجلوبال بلاتس فإنه من المتوقع أن تكون عودة النفط الليبي صعودية لسوق النفط، حيث تعرضت أسعار الشحن لضغوط وسط نشاط منخفض بسبب تخفيضات إنتاج أوبك وضعف الطلب على النفط.

لكن المشاركين في السوق في البحر المتوسط ​​قالوا إن الشحنات الليبية الجديدة لم تؤثر بعد على أسعار الشحن، حيث لا تزال الصادرات من الدولة العضو في أوبك بطيئة للغاية.

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