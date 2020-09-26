رويترز: شركة أمريكية تحجز ناقلة لتحميل الخام من ميناء الزويتينة

حجزت شركة “رويال داتش شل” الأمريكية يوم الجمعة مؤقتا ناقلة لتحميل شحنة خام من ميناء الزويتينة في الثالث من أكتوبر ، ربما لأول مرة منذ يناير في الميناء الذي أعيد افتتاحه مؤخرا.

وأظهرت بيانات شركة “رفينيتيف أيكون ” للشحن أنه من المتوقع أن تحمل الناقلة Amoureux شحنة مليون برميل ثم تفريغها في سنغافورة في 22 أكتوبر.

وقالت وكالة رويترز إن ليبيا شهدت هذا الأسبوع زيادة طفيفة في نشاط التصدير بعد تخفيف الحصار الذي فرضه الجيش الوطني الليبي شرق البلاد.

ووفقا للوكالة قامت ناقلة النفط “دلتا هيلاس” بتحميل مليون برميل من النفط الخام لشركة “يونبيك “التجارية الصينية من ميناء الحريقة هذا الأسبوع.

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