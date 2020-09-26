أويل برايس: التدفق المفاجئ لبراميل النفط الليبي يقلق الأسواق العالمية

قال موقع أويل برايس يوم الجمعة إنه لا ينبغي أن تقلق الأسواق العالمية للنفط كثيرًا بشأن التدفق المفاجئ للنفط من ليبيا.

حيث أعيد فتح بعض الموانئ وحقول النفط هذا الأسبوع لكن الصراع لم ينته بعد والمنافسة خطيرة في كل من الشرق والغرب تنذر بمزيد من المشاكل في المستقبل، وعندما تكون هناك مشاكل في ليبيا يبقى النفط رهينة، بحسب ما ذكرت “أويل برايس”.

واوضح الموقع أن الصراع على السلطة في طرابلس قد ينهي “السلام” المؤقت، كما أن أزمة النفط لم تنته بعد، مما يعني أن فتح أبواب النفط الليبي على مصراعيه ليس موضع ترحيب.

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