اقتصاد

“العشرين” تبحث سبل دعم التمويل في الدول النامية‎

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مجموعة العشرين، في بيان لها، أنها تبحث عن سبل لتنمية أسواق رأس المال محليًا في الدول النامية، إلى جانب تحفيز استثمارات القطاع الخاص من خلال استكشاف هيكلية لضمان تمويل أطول أجلاً لهذه الدول.

وأشارت الأمانة السعودية إلى أن هناك 46 دولة قدمت طلبات للحصول على مساعدة في إطار مبادرة تجميد مدفوعات خدمة الديون التي أقرها أعضاء المجموعة في أبريل؛ حيث تتيح هذه المبادرة تجميد مدفوعات الديون الثنائية الرسمية بغية توفير سيولة للدول لإنفاقها على مكافحة الجائحة.

وفي سياق آخر، يعتزم وزراء الطاقة في مجموعة العشرين عقد اجتماعا برئاسة السعودية يومي 27 و28 من سبتمبر الجاري في تجمع مهم؛ لبحث استقرار أسواق الطاقة ودراسة الظروف الحالية وتعزيز المبادرات وبالأخص تلك المرتبطة بالطاقة المستدامة والاقتصاد الكربوني.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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