العمل والتأهيل بالوفاق تبحث توظيف الباحثين عن العمل بالقطاع الخاص

قالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اليوم السبت، إن الوزير المهدي الأمين بحث آليات توظيف الباحثين عن العمل بالقطاع الخاص.

الاجتماع الذي عقد يوم الخميس الماضي بمقر وزارة العمل تناول العوائق التي تحول دون تشغيل العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص، والضمانات التي يجب تقديمها لضمان استيعاب القطاع الخاص للباحثين عن العمل.

ووفق بيان للوزارة، توصل الاجتماع للاتفاق على إعداد مقترح بالتنسيق مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة لمناقشته مع جهات الاختصاص حول ضريبة المرتبات المفروضة على أصحاب العمل أثناء تشغيلهم للعمالة الوطنية وإمكانية تكلف الحكومة بالمستحقات الضمانية للباحثين الذين سيتم تشغيلهم ضمن مؤسسات القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن تتولى الوزارة مسؤولية تدريب الباحثين عن العمل في مجالات التدريب المهني المطلوبة في سوق العمل الليبي بحسب خطة لجنة التشغيل بالوزارة.

وأضاف البيان، بأن الاجتماع حضره رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة محمد الرعيض ومستشار المجلس الرئاسي الاقتصادي محمد الحويج والخبير الاقتصاد الدكتور محمد ابوفليجة.

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