جلوبال بلاتس: صفقة حديثة من ميناء الزويتينة النفطي بعلاوة قدرها 400 ألف دولار

قالت مصادر ملاحية إن المستفيدين الأكثر احتمالا في سوق الشحن في الوقت الحالي هم أكبر السفن الجاهزة للتوجه إلي شرق ليبيا .

وقال سمسار شحن “بالنظر إلى انخفاض طلب المستخدم النهائي من المصافي الأوروبية التي عادة ما تشبه الخام الليبي ، فمن غير المرجح أن نرى فوائد في جانب سوق أفراماكس، سيتم أخذ معظم الإنتاج الليبي من قبل المشترين الصينيين والذي سيتم تحميله إلي شركات مثل Suezmaxes أو VLCCs.”

وبحسب جلوبال بلاتس فإنه قد تم الإبلاغ عن أن الشحنات من ليبيا تدفع علاوة للمالكين مقارنة بشحنة قياسية من شرق البحر الأبيض المتوسط ​​على متن سفن سويزماكس مع صفقة حديثة من ميناء الزويتينة تم الإبلاغ عنها بعلاوة قدرها 400 ألف دولار وفقًا لبيانات من S&P Global Platts.

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