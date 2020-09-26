عمال النفط يطالبون بتفعيل قرار زيادة المرتبات وانتظامها مع استئناف الإنتاج

قال مسؤل في نقابة عمال النفط اليوم السبت، إن مطالب جميع المستخدمين لاتزال ثابتة تجاه تفعيل قرار زيادة المرتبات في القطاع، إضافة إلى ضرورة انتظامها.

وأوضح لؤي داود في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن هناك مشكلة أخرى تتعلق بشركات الخدمات التي تعاني الأمرين بسبب تأخر مرتبات موظفيها منذ أربعة أشهر تقريبا.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أعلنت في وقت سابق عن إعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز من الحقول والموانئ الآمنة، بينما توقعت وصول معدلات الإنتاج لمستويات مرتفعة، بعد أشهر من الإغلاق.

وأشار داود إلى أن مطالب النقابة التي تعكس مطالب المستخدمين في جميع المواقع النفطية سوف تستمر مع ترحيبهم الكبير بعودة الإنتاج والتصدير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية