ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي

شهدت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعا مساء اليوم بالسوق الموازي، حيث صعد سعر صرف الدولار مقابل الدينار أكثر من 2% عن السعر الذي سجله عند افتتاح السوق صباح اليوم.

وقال تاجر عملة في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية إن سعر صرف العملات الأجنبية يشهد تذبذبا هذه الأيام بين صعود وهبوط، مشيرا إلى أن سعر صرف الدولار ارتفع مساء اليوم ليتداول في حدود 5.62 إلى 5.66 دينار، بعد أن سجل صباحا سعر 5.52 دينار للدولار الواحد.

ولا تزال الشائعات تتداول بين التجار حول تعديل مرتقب لسعر الصرف يتم التفاهم بشأنه بين المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية