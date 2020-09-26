تنظيم معرض ليبيا الزراعي بمنطقة تمنهنت وسط إجراءات احترازية بسبب كورونا

نظمت ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية في الحكومة المؤقتة معرض ليبيا الزراعي في دورته الخامسة وسط إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، بأن تمكنها من تنظيم المعرض وافتتاحه في دورته الخامسة يعتبر حدث مهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة بشكل خاص والبلاد بشكل عام.

وأضاف البيان بأن معرض ليبيا الزراعي يعتبر حدث زراعي تعليمي تتيح فيه الفرص لعرض المختارات الفنية والتقنية وبهدف تقديم المشورة وتبادل الخبرات بين العارضين والمنتجين الزراعيين، لخدمة الإنتاج الزراعي.

وأكدت الوزارة في بيانها على أهمية دور المعارض في التنمية ومضاعفة الإنتاج، مما يسهم في زيادة المشاركين في الدورات القادمة للمعرض من الداخل والخارج وهو ما يتيح أيضا فرص تبادل الآراء وإيجاد الحلول لمشكلات الإنتاج الزراعي إضافة إلى فتح منافذ تسويقية جديدة محلية وخارجية.







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