شركة الخليج تعلن استئناف الإنتاج بحقل الحمادة النفطي

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، عن تشغيل واستئناف الإنتاج بحقل الحمادة النفطي التابع للشركة أمس الجمعة، مشيرة إلى أن عملية تشغيل الحقل جاءت في زمن قياسي.

وقالت الشركة، إن استئناف الإنتاج بحقل الحمادة جاء بناء على توجيهات رئيس شركة الخليج محمد بن شتوان إلى جميع الإدارات والوحدات الإدارية بالشركة للاستعداد والتجهيز للبدء في استئناف العمليات الإنتاجية بعد رفع القوة القاهرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط عن الحقول وميناء الحريقة بطبرق التابعة للشركة.

وأوضحت الشركة، عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم السبت، أن حقل الحمادة النفطي يتكون من مجموعة من الحقول وهى: (م.ن 8) و (م.ن 5) و (م.ن 7)، بالإضافة إلى محطة الزاوية لاستقبال الزيت.

وأشارت شركة الخليج العربي للنفط، إحدى أكبر الشركات النفطية في ليبيا، إلى أن ضخ إنتاج حقل الحمادة يتم عبر خط قطره 18 بوصة وطوله 387 كيلومتر إلى مصفاة الزاوية.

وكان مراقب حقل مسلة النفطي التابع لشركة الخليج العربي للنفط أوحيده بوشعالة، قد أعلن أمس الجمعة، عن بدء تشغيل الحقل واستئناف الإنتاج في زمن قياسي لم يتجاوز ست ساعات، وفق قوله.

يذكر أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، قد أعلن في 18 سبتمبر الجاري، استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعائداته المالية، وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها لعمليات السطو والنهب، كضمانات لمواصلة عمليات الإنتاج والتصدير.

لتؤكد المؤسسة الوطنية للنفط بعد إعلان حفتر بيوم واحد، رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية “الآمنة”، مشيرة إلى أن حالة القوة القاهرة ستستمر على الحقول والموانئ النفطية التي تأكد وجود عناصر من “عصابات فاغنر والجماعات المسلحة الأخرى فيها”، على حد قولها.

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