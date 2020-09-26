أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم السبت، تغذية أغلب مناطق طرابلس بالتيار الكهربائي، بعد تشغيل أحد الكوابل الارضية 220 كيلوفولت جنزور بن حامد، وإجراء أعمال الصيانة له، وتحميله بقدرة 200 ميجاوات.

وكانت الشركة، أعلنت أمس الجمعة، مواصلة جهود كوادرها وشركة الإنشاءات الكهربائية لاستكمال أعمال صيانة الكوابل الأرضية لنقل الطاقة جنزور بن حامد المغذية لمدينة طرابلس جهد 220 كيلوفولت.

وأشار الشركة إلى أن مجلس إدارة الشركة برفقة مدير عام نقل الطاقة ومساعده، قاموا بجولة ميدانية للوقوف عن كثب سير الأعمال النهائية لصيانة الكابل الأول الذي سيساهم في تحسن وضع الشبكة تدريجيًا ابتداء من مساء يوم السبت.

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