محطة الرويس تعلن دخولها على الشبكة العامة

أعلنت إدارة محطة الرويس الواقعة بمنطقة الجبل الغربي عن دخول الوحدة الأولى في المحطة للعمل بعد الانتهاء من أعمال الصيانة العامة لها.

وأشارت الرويس، عبر المنصات الرسمية اليوم السبت، إلى أن المحطة باتت تعمل بكامل قدرتها الإنتاجية بعدما تم تشغيل كافة الوحدات.

وكانت الفرق الفنية في محطة الرويس الكهربائية قد تمكنت أمس الجمعة من إدخال الوحدتين الخامسة والسادسة إلى الشبكة في إطار تعزيز قدرات الإنتاج ومد الشبكة العامة بالطاقة التي شهدت عجزا عاما تسبب بانقطاع الكهرباء لساعات.

وشهدت أغلب المدن والمناطق الليبية منذ أيام احتجاجات متقطعة بسبب سوء خدمات الكهرباء المقدمة.

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