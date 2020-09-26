“العامة للكهرباء” تعلن تشغيل الكابل رقم 1 جهد 220 ك.ف المغذي للعاصمة طرابلس

قالت الشركة العامة للكهرباء إن المهندسين والفنيين باالشركة تمكنوا مساء اليوم من تشغيل الكابل رقم 1 جهد 220 ك.ف “جنزور – سيدي حامد” بعد إجراء أعمال الصيانة له وتحميله بقدرة 200 ميجا وات وتغذية أغلب مناطق طرابلس بالتيار الكهربائي.

وكان الكابل رقم 1 جهد 220 ك.ف الرابط ما بين محطتي جنزور وسيدي حامد والمغذي لمدينة طرابلس قد تعرض لعطب يرجح أن يكون بسبب عطل فني مما أدى لعدم القدرة على نقل الطاقة من محطات التوليد وترتب عنه انقطاع للتيار الكهربائي خصوصا على وسط وشرق العاصمة طرابلس.



وحرصا من الشركة العامة للكهرباء على القيام بأعمال الصيانة السريعة لتغذية المناطق بالطاقة الكهربائية ناشدت الشركة كافة المواطنين التعاون بمساعدة المهندسين والفنيين للقيام بأعمالهم وعدم الضغط عليهم لكي لا يترتب عن ذلك تأخرهم في استكمال أعمالهم على الوجه المطلوب.

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