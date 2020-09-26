“حراك همة” يُرحب بإعادة إنتاج النفط ويرفض مشاركة بعض الشخصيات بحوار جنيف

قال حراك همة الممثل للمتظاهرين اليوم السبت، إنه أبدى تحفظه من قائمة الشخصيات المدعوة إلى المشاركة في حوار جنيف المزمع عقده في منتصف الشهر القادم.

وأوضح الحراك في بيان موجه للبعثة الأممية، بأنهم يعلمون الكثير عن الشخصيات المشاركة فب الحوار والتي تنتمي إلى جماعات وكيانات مصنف بعضها دوليا كجماعات إرهابية، إضافة إلى أنهم لا يمثلون أحد وليست لديهم قاعدة شعبية.

وأضاف بأنهم يأملون من البعثة في مراعاة عملية اختيار الشخصيات التي ستشارك في المؤتمر حتى يضمن نجاحه.

وأشار البيان إلى أن الحراك يرحب بالاتفاق الليبي – الليبي والذي أفضى إلى إعادة إنتاج وتصدير النفط الذي تضمن أيضا حزمة من الإجراءات التي ستساهم في رفع المعاناة على المواطنين وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

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