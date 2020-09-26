بلدية طرابلس المركز توزّع الخبر والغاز على المواطنين

ضمن جهود بلدية طرابلس المركز لدعم الوطن والمواطن وتعزيز دورها في مجابهة فيروس كورونا بخطوات عملية، قامت فرق منظمة بتوزيع الخبز على المواطنين بعد نقله بطرق آمنة وبسعر المخابز، وإيصال أسطوانات غاز الطهي إلى المنازل المحتاجة في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وقامت أيضا البلدية ببناء أكثر من 30 خيمة صحية بالمستشفيات والمستوصفات الطبية وتوزيع المواد التشغيلية ومعدات الوقاية للكوادر الطبية والتطعيمات الخاصة بالأطفال وصغار السن وفقا للاحتياجات.

وخلال ثلاثة أشهر تحصل أكثر من 6,000 طفل وطفلة على التطعيمات اللازمة كما استقبلت عيادة السكر والضغط أكثر من 9,000 حالة تلقت الخدمات الطبية التي يحتاجونها.

عمل متواصل تقدمه بلدية طرابلس المركز للمواطنين في المنطقة ضمن مجهوداتها للتخفيف من وطأة الظروف الراهنة على المواطن في ظل غياب الأساسيات التي باتت هم المواطن الأول إلا أن الأعمال في إطار تخفيف انتشار فيروس كورونا تجري على قدم وساق للتقليل من تبعات الأزمة.

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