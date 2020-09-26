“صنع الله” يناقش مع مسؤولي شركة إيني الإيطالية نشاط شركة مليتة للنفط والغاز

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اجتماعا أمس الجمعة بمقر المؤسسة بطرابلس، مع المدير التنفيذي للعمليات لشركة إيني الإيطالية “أليساندرو بوليتي” وعدد من المسؤولين من الجانبين.



وبحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة فقد ناقش الجانبان خلال الاجتماع جملة من المواضيع في مقدمتها تطوير التركيبين البحريين “أ” و”هـ” والذي باشرت شركة مليته للنفط والغاز الأعمال الهندسية له من خلال ائتلاف شركتي “تقنية ليبيا للأعمال الهندسية” و”إيني بروجيتي”، إضافة إلى مناقشة نشاط شركة مليتة للنفط والغاز وكيفية دعمها لتحسين أدائها.



وقال “صنع الله” إن المؤسسة قد باشرت عمليات إعادة الإنتاج في بعض الحقول النفطية الآمنة، مؤكدا حرصه التام على توفير الظروف الأمنية المناسبة للأطقم الفنية التي باشرت مهامها بمجرد أن تم رفع حالة القوة القاهرة على الموانيء وكذلك توفير وسائل النقل المناسبة لهذه العمالة لمباشرة أعمالها، حيث انطلقت أول رحلة طيران من مطار معيتيقة إلى حقل النافورة وعلى متنها موظفي شركتي مليتة والخليج.

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