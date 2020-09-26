حراك “ثورة الفقراء” في سبها يوفر 300 إسطوانة للمواطنين بسعر 20 دينار

أعلن حراك “ثورة الفقراء” في مدينة سبها، عن توزيع 300 إسطوانة غاز في محلة الثانونية بسعر 20 دينار.

وأوضح الحراك، أن عملية التوزيع محاولة لمساعدة المواطنين ورفع المعاناة عنهم، في ظل ارتفاع الأسعار وغياب الخدمات.

وطالب حراك “ثورة الفقراء” في مدينة سبها، من جميع المواطنين التعاون معهم للمطالبة بالحقوق والوقوف معه.

وكان الحراك في وقت سابق، سلّط الضوء على غلاء أسعار الوقود وغاز الطهي، بعد نشره لقائمة الأسعار، التي بدأت بسعر البنزين الذي وصل إلى 3 دينار للتر الواحد، وسعر “النافتة” بـ 5 دينار للتر الواحد، وسعر إسطوانة الغاز بـ 80 دينار، منوهًا أن هذه الأسعار في مدينة سبها فقط، أما باقي مناطق الجنوب فالسعر أعلى من السعر في سبها.

وأشار حراك “ثورة الفقراء” في سبها، أن المواطن أصبح يتأقلم مع الوضع المأساوي، في وقوفه في طابور يصل طوله إلى 5 كيلوا متر.

وختم الحراك، أن ما تعانيه سبها والجنوب بشكل عام، لو حدث في طرابلس أو بنغازي، سيغير الحال،: “الغريب في الامر ان لو بنغازي او طرابلس مرت بازمة وقود بسيطة تقوم الدنيا وما تقعد ولكن في الجنوب سااكتين ورااضين وكانه الوضع اصبح وضع طبيعي محطات تجارية اصبحت معتمدة ورسمية لدى المواطن ويعبي وهو مقتنع حقنا في الوقود ضايع امام اعيننا وساكتين و راضين لعند امتى؟؟؟؟؟؟ .والوقود ره حقك ي ابن الجنوب زيك زي طرابلس او بنغازي ليش راضي وليس سااكت ؟ الى متى؟”.

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