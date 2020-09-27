“الأمين” يتفقد مراحل الفرز والتبويب للباحثين عن العمل‎

أجرى وزير العمل المفوض بحكومة الوفاق المهدي الأمين، زيارة إلى أقسام مركز المعلومات والتوثيق التابعة للوزارة بغية تفقد المرحلة الثانية من حصر الباحثين عن العمل والمتمثلة في الفرز والتبويب إلى جانب المطابقة والتكرار والازدواج.

واستعرض الأمين خلال زيارته رفقة فرق العمل آخر مستجدات عمل المهندسين والفنيين الذين يُشرفون على تجهيز قوائم الباحثين عن العمل تمهيداً لإحالتها للمجلس الرئاسي، بحسب ما ذكرته وزارة العمل والتأهيل عبر صفحتها بموقع “فيسبوك”.

وكان وزير العمل قد اجتمع أيضا أمس السبت مع رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة ومستشار المجلس الرئاسي الاقتصادي لبحث سبل توظيف الباحثين عن عمل في القطاع الخاص.

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