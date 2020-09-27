هيئة الكهرباء تعلن تحسّن شبكة المنطقة الشرقية

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة دخول الوحدة الخامسة من محطة كهرباء شمال بنغازي على الشبكة بعد خروجها بسبب نفاد الوقود وتأخر وصول الإمدادات اللازمة للتشغيل.

وأكدت الهيئة أن دخول هذه الوحدة سيسهم في تقليص العجز بالشبكة الكهربائية الشرقية، في انتظار دخول باقي الوحدات التي خرجت بسبب نفاد الوقود الخفيف “الديزل”.

وكان المتحدث باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ربيع خليفة، قد صرح بأن زيادة العجز بالشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية سببه شح إمدادات الوقود الخفيف.

وفي سياق متصل، أعلنت الشركة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية، وصول الوقود بنسب بسيطة إلى محطة السرير، من شركة البريقة لتسويق النفط.

وأوضحت الشركة، أن محطة السرير بدأت في إنتاج الكهرباء تدريجيًا، وأن الكهرباء ستستقر خلال الأيام القادمة، طالما استمر تدفق الوقود من شركة البريقة وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط، حسب الكميات المطلوبة، دون تأخير.

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