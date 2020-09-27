“الثني” يؤكد انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء بالمنطقة الشرقية نهاية أكتوبر المقبل

عقد رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة “عبدالله الثني” أمس السبت اجتماعا ضم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للكهرباء “فخري المسماري” ونائب رئيس مجلس الوزراء “عبدالسلام البدري” وعدد من موظفي شركة البريقة، وذلك لإيجاد حلول جذرية لمشكلة انقطاع الكهرباء المستمر بالمنطقة الشرقية.

من جهته قال رئيس مجلس الوزراء أن توقف عمل الموانئ والحقول النفطية خلال ثمانية أشهر هو ما أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء بالمنطقة الشرقية، مؤكدًا أنه قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل ستكون أزمة انقطاع الكهرباء منتهية.

وأضاف “الثني” أن مجلس النواب قد واعد باستجلاب عدد أربعة بواخر احتياطي لأي نقص في الإمدادات، على أن تكون لدى شركة البريقة مكان لتخزين هذه الكميات، مشيراً إلى أنه لابد من إنشاء وصيانة المحطات التي تؤثر على عمل الشبكة الكهربائية.

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