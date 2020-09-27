العملات الأجنبية تسجل ارتفاعاً ملحوظاً لليوم الثاني أمام الدينار الليبي.. اخر الاسعار

سجلت اسعار العملات في ليبيا اليوم الاحد صعودها لليوم الثاني على التوالي في تداولات السوق السوداء “الموازي” مقابل الدينار الليبي بعد حالة من التذبذب وعدم الاستقرار ما بين الصعود والهبوط خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاحد 27/9/2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.69 و5.68 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.73 دينار

اليورو = 6.55 دينار

الجنية الإسترليني 7.15 دينار

الليرة التركية 0.75 دينار

الدينار التونسي 2.06 دينار

الجنية المصري 0.36 دينار

الدولار “بشيك المصدق” = 6.45 دينار “مصرف الوحدة”.

الدولار “بشيك المصدق” = 6.15 دينار “مصرف الجمهورية”.

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