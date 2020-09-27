الطيران المدني التونسي يعلن شروط استقبال القادمين من ليبيا

وضعت الإدارة العامة للطيران المدني التونسي، شروطاً لقبول الوافدين من ليبيا إلى تونس، حيث تقرر فتح المجال الجوي من السلطات المختصة تدريجيا حسب البروتوكولات الصحية المعمولة بين البلدين ابتداء من مطلع أكتوبر وذلك في إطار عودة الرحلات بين البلدين في المجالين الجوي والبري.

وتضمنت هذه الشروط ضرورة إحضار المسافر لشهادة مخبرية تثبت النتيجة السلبية لتحليل فيروس كورونا، على ألا يتجاوز إجراء التحليل 20 ساعة، ويستثنى من هذا الإجراء الأطفال ما دون الـ 12 سنة والمسافرون القادمون على متن الرحلات غير المنتظمة.

كما تقوم شركات النقل الجوي بتوزيع وثيقة الالتزام على المسافرين وإرجاعها إلى الشركة الناقلة معمرة وممضاة، إلى جانب أن الدول التي يتعذر عليها إجراء التحليل فإنه يتعين على المسافرين بما في ذلك الأطفال ما دون 12 سنة الخضوع للحجر الإجباري لمدة 10 أيام على نفقته في أحد المراكز المعتمدة للحجر الصحي.

أما بالنسبة لليبيا فقد ذكرت الإدارة في منشورها، أنه سيتم إعداد إجراءات خصوصية سيتم تفعيلها فور فتح الحدود.

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