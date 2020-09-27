إعادة فتح المجال الجوي بين ليبيا وتونس اعتبار من بداية أكتوبر

أكدت الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة أن السلطات في ليبيا وتونس قررا إعادة فتح المجال الجوي بين البلدين اعتبار من بداية شهر أكتوبر القادم.



وقالت الشركة القابضة في بيان لها إنه وبعد مشاورات مع الجانب التونسي فيما يخص فتح المجال الجوي والبري؛ تقرر فتح المجال الجوي من السلطات المختصة تدريجيا حسب البروتوكولات الصحية المعمول بها في البلدين، وذلك اعتبار من بداية أكتوبر المقبل.



وأشارت الشركة إلى أن الإدارة العامة للطيران المدني التونسي وضعت شروطًا لقبول القادمين إلى تونس على متن الرحلات الجوية والذي سيبدأ تطبيقه من يوم غدٍ الموافق للثامن والعشرين من سبتمبر الجاري.

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