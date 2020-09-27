اقتصاد

خاص… مصدر بالديوان يكشف عن نقاشات لإيقاف مجلس إدارة الكهرباء الجديد ..ويفصح عن ما وراء تعيينهم

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر بجهاز ديوان المحاسبة في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن مناقشات تجري بالديوان حول إيقاف مجلس الإدارة الجديد بالشركة العامة للكهرباء .

وقال المصدر لصحيفة صدى الاقتصادية أن من قام بتزكية المجلس الجديد للشركة هو المدير العام الحالي “إبراهيم الفلاح” بصفته كذلك مستشار رئيس المجلس الرئاسي ، على الرغم من وجود عدة أسماء على طاولة الرئاسي يمكن الاستفادة منها لحلحلة أزمة الكهرباء .

كما أفاد المصدر أن اختيار “الفلاح” لوئام العبدلي وباقي أعضاء مجلس الإدارة كان متعمداً وذلك لغرض السيطرة على الشركة العامة للكهرباء .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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