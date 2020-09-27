خاص… مصدر بالديوان يكشف عن نقاشات لإيقاف مجلس إدارة الكهرباء الجديد ..ويفصح عن ما وراء تعيينهم

كشف مصدر بجهاز ديوان المحاسبة في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن مناقشات تجري بالديوان حول إيقاف مجلس الإدارة الجديد بالشركة العامة للكهرباء .

وقال المصدر لصحيفة صدى الاقتصادية أن من قام بتزكية المجلس الجديد للشركة هو المدير العام الحالي “إبراهيم الفلاح” بصفته كذلك مستشار رئيس المجلس الرئاسي ، على الرغم من وجود عدة أسماء على طاولة الرئاسي يمكن الاستفادة منها لحلحلة أزمة الكهرباء .

كما أفاد المصدر أن اختيار “الفلاح” لوئام العبدلي وباقي أعضاء مجلس الإدارة كان متعمداً وذلك لغرض السيطرة على الشركة العامة للكهرباء .

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