شركة النقل البحري تكشف آخر مستجدات ملف الناقلة الوطنية “بدر”

أكدت الشركة الوطنية للنقل البحري اليوم الأحد خلال بيان لها أنها لم ولن تذخر جهداً لاسترجاع الناقلة بدر والمحتجزة قسراً وظلماً بدولة بلغاريا أواخر نوفمبر 2017، والتي تم الإستيلاء والاعتداء عليها بقوة السلاح من قبل شرطة المنافذ البحرية البلغارية وذلك بإجبار الربان والطاقم بالنزول والإخلاء الفوري للناقلة وقطع الإتصالات عنها، ومن ثم تسليمها لشركة بلغارجيومين الزاعمة لأحقيتها بملكية الناقلة ( بدر) بإستخدام مستند رهن تم تزويره في وقت سابق في دولة اليونان.

وأوضحت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري أنها لازالت تتابع باهتمام القضايا المرفوعة لاسترجاع الناقلة وحيازتها، وقد تمكنت الشركة من الحصول على حكم قضائي من محكمة حيفا بإيقاف تسجيل السفينة لدى الكيان الصهيوني تمهيداً لإلغائه نهائياً، وأن جميع إجراءات الدفاع وكلما تطلب الأمر تتم وفي حينه بالتنسيق مع السلطة البحرية الليبية باعتبارها دولة العلم وكذلك مع الجهات المختصة الداخلية والخارجية ومن بينها المنظمات الدولية ذات العلاقة.

وكشفت خلال بيانها أنها لا تتعامل في هذه الحادثة مع كيانات اعتبارية وإنما مع شركات شبه وهمية وعصابات إجرامية منظمة “مافيا عالمية” تستغل الأوضاع التي يمر بها العالم أجمع، مستخدمة في ذلك نفوذها الكبير جدا في دولة بلغاريا وبعض الدول الأخرى ضاربة بعرض الحائط قرارات القضاء البلغاري، مستقوية بفرض سلطة الأمر الواقع في ظل الأوضاع التي تمر بها الدولة الليبية مستغلة لحظر التعامل مع الكيان الصهيوني للقرصنة على الناقلة الوطنية “بدر”.

كما شددت على أنها على تواصل مستمر مع كل الجهات الرسمية المحلية والدولية وكل المنظمات البحرية ذات الاختصاص لوقف هذا الإعتداء الصارخ، مبينةً أنها لن نتواني عن الملاحقة القانونية لكل من يتعرض للشركة بالقذف أوالتشهير دون أدلة مثبتة وأننا لن نذخر جهداً للدفاع عن ممتلكاتنا ولن نتهاون في ملاحقة المعتدين.

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