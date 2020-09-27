فقدان الاتصال بعضو مجلس إدارة شركة الكهرباء عبدالحكيم الفرجاني وداخلية الوفاق تعلن اعتقاله

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد عن فقدان الاتصال بعضو مجلس إدارة الشركة عبدالحكيم الفرجاني، مع إعلان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني اعتقاله.

وقال الشركة في بيان لها، بأنها فقدت الاتصال بالفرجاني عقب خروجه من مقر الشركة الرئيسي ببوابة الجبس مع الساعة السادسة مساءً، مؤكدة بأنها قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة والتواصل مع الجهات الأمنية لمتابعة الحادثة.

وأوضحت الشركة في البيان، بأنها فوجئت بإعلان الجهات الأمنية اعتقال الفرجاني المطلوب من قبل النائب العام ونشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الشركة بأنها تستهجن عملية التشهير التي لحقت بالفرجاني على الرغم من عدم وجود ما يثبت إدانته، مع تأكيدها أيضا على أن جميع موظفي الشركة تحت طائلة القانون.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت قبل ساعات اعتقال مدير مشروعات الإنتاج بالشركة والتي قالت عنه أنه مطلوب من النائب العام في قضايا متعلقة بالفساد.

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