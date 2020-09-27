اقتصاد

ارتفاع جماعي للعملات الأجنبية والذهب بالسوق السوداء

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في تداولات اليوم الأحد، بالسوق السوداء، وسجل الدولار عند الساعة السادسة من مساء اليوم، 5.810 دينار.

وبلغ سعر صرف الدولار على صعيد الحوالات الخارجية 5.840 دينار، وارتفع سعر صرف اليورو إلى 6.550 دينار.

وفيما يخص العملات الأخرى، صعدت الليرة التركية بمقدار 3 قروش وبلغت 76 قرشا لليرة، فيما جرى تداول الجنيه المصري بـ 38 قرشا، بينما سجل الدينار التونسي 2.03 دينار.

من جهته ارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 بمقدار دينارين وبلغ 219 دينارا في السوق السوداء.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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