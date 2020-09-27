ارتفاع جماعي للعملات الأجنبية والذهب بالسوق السوداء

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الدينار في تداولات اليوم الأحد، بالسوق السوداء، وسجل الدولار عند الساعة السادسة من مساء اليوم، 5.810 دينار.

وبلغ سعر صرف الدولار على صعيد الحوالات الخارجية 5.840 دينار، وارتفع سعر صرف اليورو إلى 6.550 دينار.

وفيما يخص العملات الأخرى، صعدت الليرة التركية بمقدار 3 قروش وبلغت 76 قرشا لليرة، فيما جرى تداول الجنيه المصري بـ 38 قرشا، بينما سجل الدينار التونسي 2.03 دينار.

من جهته ارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 بمقدار دينارين وبلغ 219 دينارا في السوق السوداء.

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