ارتفاع جماعي جديد للعملات الأجنبية بالسوق السوداء.. أخر الأسعار

شهدت اسعار العملات في ليبيا صعودا جديدا مساء اليوم الاحد في تداولات السوق السوداء “الموازي” مقابل الدينار الليبي وسط تراجع حدة الانباء بشأن الاتفاق النفطي ومصيره النهائي.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاحد 27/9/2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.85 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.90 دينار

اليورو = 6.60 دينار

الجنية الإسترليني 7.20 دينار

الليرة التركية 0.77 دينار

الدينار التونسي 2.08 دينار

الجنية المصري 0.37 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 245 دينار للجرام

الدولار “بشيك المصدق” = 6.85 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 6.75 دينار “مصرف الوحدة”.

الدولار “بشيك المصدق” = 6.40 دينار “مصرف الجمهورية”.

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