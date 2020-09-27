بلومبيرغ: إنتاج النفط الليبي يتضاعف ثلاث مرات بعد أسبوع من إعادة التشغيل

قالت وكالة بلومبيرغ الأمريكية يوم الأحد إن إنتاج ليبيا من النفط تضاعف ثلاث مرات تقريبًا إلى 250 ألف برميل يوميًا منذ الرفع الجزئي الأسبوع الماضي للحصار المفروض على منشآت النفط في البلاد التي مزقتها الحرب، وفقًا لما ذكره شخصان مطلعان على الوضع.

وبحسب بلومبيرغ أضافت الحقول التي تغذي محطات التصدير الثلاثة من ميناء الحريقة والبريقة والزويتينة حوالي 150 ألف برميل يوميًا من الإنتاج الجديد، وفقًا للأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ووفقا للوكالة فإنهم قالوا إن الإنتاج سيرتفع أكثر مع السفن وتحميل الخام من صهاريج التخزين، مما يسمح للحقول بضخ المزيد من النفط الخام.

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