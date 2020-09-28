الحكم المحلي بالوفاق تبحث مع بلدية الزاوية آلية الاستفادة من الإيرادات المحلية

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني ميلاد الطاهر مع عميد بلدية الزاوية جمال بحر آلية الاستفادة من الإيرادات المحلية داخل البلدية.

ووفق بيان للوزارة، تناول الاجتماع الذي عقد بطرابلس مناقشة سير العمل بالبلدية و ما تواجهه في العديد من المشاكل والمختنقات التي تتعلق بخدمة المواطن.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة آلية الاستفادة من الإيرادات المحلية للبلدية في تنمية العديد من المجالات التنموية لخدمة المواطن منها البنية التحتية من طرق وصرف صحي وعمران، إضافة إلى الرعاية الصحية وغيرها من المشاريع التي تخدم البلدية، بحسب البيان.

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