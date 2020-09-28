ارتفاع أسعار البيض بمدينة طرابلس

قال تاجر مواد غذائية مساء اليوم الإتنين في تصريح خاص لصحيفة صدى الإقتصادية إن اسعار البيض الغير معلب تشهد ارتفاعا بالسوق حيث تجاوز سعر بيعه هذا الأسبوع إلى 13 دينار بينما كان يباع الأسبوع الماضي ب 12 دينار.وأوضح التاجر أن سبب الإرتفاع نتج عن تغير حالة الطقس بالمدينة.

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