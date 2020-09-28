بلدية زليتن تشرع في إنشاء محطة كهربائية بقدرة 171 ميغاوات

قال عميد بلدية زليتن مفتاح حمادي اليوم الاثنين، إن البلدية أبرمت محضر اتفاق مع شركة الاتحاد العربي للمقاولات ينص على إنشاء محطة توليد كهربائية بقدرة إنتاجية تصل إلى 171 ميغاوات.

وأوضح حمادي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن المشروع تحصل على موافقة من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حتى تتمكن الشركة من إنشاء المحطة والتي ستتحصل من خلالها مدينة زليتن على 101 ميغاوات بينما ستذهب الطاقة الأخرى إلى مصانع الشركة.

وأضاف عميد البلدية بأنهم يعملون على استكمال إجراءات التعاقد ليتم الشروع في إنشاء المحطة التي يتوقع بأن يحتاج إنجاز المشروع لما بين ستة أشهر إلى سنة كاملة تقريبا.

وأشار حمادي بأن هناك إجراءات أخرى تسعى البلدية إلى الإنتهاء منها حتى تضمن حصول المحطة الجديدة على التغذية الغازية المناسبة، حيث أن إقامة مثل هكذا مشروع سيساهم في توفير الطاقة للمدينة.

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