اقتصاد

“الشحومي” يوضح آثار فتح المقاصة بين المصارف

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي” في تصريح لبرنامج فلوسنا رصدته “صدى الاقتصادية” أن الموجود حاليا ليس دين عام خارجي أو دين عام داخلي منظم ، مضيفاً أنه قانوناً المصرف المركزي يقوم بمنح قرض للحكومة وبشرط أن تقوم الحكومة بسداد القرض .

وأضاف بالقول : أن ما يحدث حالياً أن حكومة الوفاق تقترض من البنك المركزي بشكل تسهيلات مالية “على الأحمر” و ليس وفقاً للقانون أو صدرو سندات بموجبه .

وأكد أن العالم يستخدم في دين العام لتنمية اقتصاده وليس لتغطية مرتبات ، ونحن في حالة لا دولة ، مضيفاً أن دخل ليبيا ما يقارب 50 مليار وهو رقم كبير .

وأوضح “الشحومي” أن المتداول بأن فتح المقاصة يسبب في رفع الدولار تحليل غير دقيق ، مشيراً إلى أن يجب حصر وتدقيق الالتزامات والديون إضافة إلى أن فتح المقاصة سيرجع السيولة إلى النظام المصرفي .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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