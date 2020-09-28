شائعات تضرب سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي.. أخر الأسعار

شهدت اسعار العملات في ليبيا مساء اليوم الاثنين حالة من التذبذب في تداولات السوق السوداء “الموازي” مقابل الدينار الليبي ، بعد تداولات شائعات بشأن منظومة المقاصة ولقاء يجمع بين الكبير والحبري وهو ما نفاها المركزي ما تسبب بتراجع لسعر الدولار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاثنين 28-9-2020 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار الأمريكي – طرابلس 5.70 و5.73 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.78 دينار

اليورو = 6.60 دينار

الجنية الإسترليني 7.20 دينار

الليرة التركية 0.77 دينار

الدينار التونسي 2.08 دينار

الجنية المصري 0.37 دينار

الذهب عيار 18 الكسر = 242 دينار للجرام

الدولار “بشيك المصدق” = 6.65 دينار “التجارة والتنمية”

الدولار “بشيك المصدق” = 6.55 دينار “مصرف الوحدة”.

الدولار “بشيك المصدق” = 6.25 دينار “مصرف الجمهورية”.

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