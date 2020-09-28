اقتصاد

“الهروج” توقف تسريب خط النفط بحقل آمال

تم النشر منذُ 18 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكنت فرق صيانة الأنابيب التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية من صيانة التسريب الذي حدث في خط ثلاثين بوصة، الرابط بين حقل آمال وميناء رأس لانوف.

وأفادت الشركة في بيان لها عبر منصتها الرسمية، بأن الفرق الفنية تمكنت من إيقاف التسرب بخطوط نقل النفط الخام، بمجهودات وسواعد وطنية، رغم ما تعانيه الشركة من شح في الميزانيات والتقليص في العمالة نتيجة جائحة كورونا.

وفي وقت سابق، تمكنت فرق النقل والسلامة والصيانة التابعة للشركة، من السيطرة على تسرب نفطي حدث بالخط الرابط بين حقل آمال وميناء راس لانوف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك