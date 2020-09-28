“الهروج” توقف تسريب خط النفط بحقل آمال

تمكنت فرق صيانة الأنابيب التابعة لشركة الهروج للعمليات النفطية من صيانة التسريب الذي حدث في خط ثلاثين بوصة، الرابط بين حقل آمال وميناء رأس لانوف.

وأفادت الشركة في بيان لها عبر منصتها الرسمية، بأن الفرق الفنية تمكنت من إيقاف التسرب بخطوط نقل النفط الخام، بمجهودات وسواعد وطنية، رغم ما تعانيه الشركة من شح في الميزانيات والتقليص في العمالة نتيجة جائحة كورونا.

وفي وقت سابق، تمكنت فرق النقل والسلامة والصيانة التابعة للشركة، من السيطرة على تسرب نفطي حدث بالخط الرابط بين حقل آمال وميناء راس لانوف.

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