البوانيس .. اختتام الدورة الخامسة لمعرض ليبيا الزراعي بمنطقة تمنهنت

تمنهنت 28 سبتمبر 2020 (وال)- اختتم بمنطقة تمنهنت ببلدية البوانيس، معرض ليبيا الزراعي في دورته الخامسة، والذي استمر يومي 25 – 26 من شهر الجاري.

وقال رئيس اللجنة التحضيرية لمعرض ليبيا الزراعي محمد علي الهادي، إن مراسم افتتاح معرض ليبيا الزراعي في دورته الخامسة، جرت وفق الإجراءات وفي ظروف صعبة، إلا أن اللجنة التحضيرية أبت إلا أن يستمر هذا الحدث في موعده وهو يومي 25 – 26 من شهر سبتمبر الجاري.

وأضاف رئيس اللجنة التحضيرية أنه تم التواصل بشكل مباشر مع مركز مكافحة الأمراض السارية، بشأن إصدار التعليمات والإجراءات الاحترازية لهذا الحدث.

وأشار رئيس اللجنة التحضيرية إلى أن العرض اختصر على عينات وعدد محدود للنوعيات، واختصار على عدد معين من المشاركين، حيث تم اختيار مجموعة من كل المناطق، لتجسد معرض ليبيا الزراعي في دورته الخامسة والتي تقام في ظروف غير عادية.

وأضح رئيس اللجنة التحضيرية أن المعرض تخلله جانب علمي، في شكل ندوات ومحاضرات توعية في مجال الإنتاج الزراعي والحيوانات. (وال- تمنهنت) خ م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال