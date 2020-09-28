ميناء بنغازي ينتعش بوصول 4 سفن تجارية

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي باخرة نقل الحبوب جانو سايا وعلى متنها 14700 طن من حبوب الشعير.

كما استقبل الميناء السفينة “دايتونا” التابعة للوكيل الملاحي شركة الأفق اللامع للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 10 آلاف طن من حبوب القمح، وسفينة نقل الحاويات “نينا أف”، وعلى متنها 303 حاويات بضائع وسلع متنوعة.

ووصلت للميناء السفينة “قرين هندراس” التابعة للوكيل الملاحي شركة الروبيان للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 3197 طنا من فاكهة الموز، والسفينة “لانقينس” التابعة للوكيل الملاحي شركة أمواج ليبيا وعلى متنها 264 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

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