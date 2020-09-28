الليرة التركية‎ تهبط إلى مستويات قياسية

هبطت قيمة العملة التركية اليوم الإثنين إلى مستويات قياسية أمام الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، حيث فقدت الليرة التركية 1.6% من قيمتها، وسجلت 7.83 ليرة مقابل الدولار، فيما سجلت 10 ليرات مقابل الجنية الاسترليني.

وكانت الليرة التركية على مسار يقود إلى أسوأ يوم لها منذ أوائل أغسطس في الوقت الذي بدأت فيه أحدث موجة بيع في إلحاق الضرر بالعملة التي فقدت نصف قيمتها في أقل من ثلاثة أعوام.

وتجدر الاشارة الى أن هذا الانخفاض يأتي في ظل مخاوف من تزايد تدخل تركيا في الصراع المتفاقم سريعا بالقوقاز على الرغم من الرفع المفاجئ لسعر الفائدة الأسبوع الماضي بهدف دعم الليرة.

يذكر أن الليرة التركية قد نزلت في الآونة الأخيرة لمستويات قياسية لم تسجلها من قبل في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أضرار اقتصادية جمة أحدها مرتبطة بتفشي جائحة كورونا.

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