العمل والتأهيل بالوفاق تبحث تشغيل الشباب في الشركات العاملة بقطاع النفط

بحث المسؤلون عن وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين مع مجموعة من الشركات المحلية والأجنبية في قطاع النفط إيجاد فرص عمل لتشغيل الباحثين عن العمل.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها عقدت اجتماعا تقابلياً مع مع عدد من الشركات الأجنبية والوطنية العاملة في مجال النفط والغاز من بينها شركات بوناتي وفيروستال وفاوس والبراندي والسيل.

وتناول الاجتماع الذي ترأسه الوزير المهدي الأمين، وضع خطة مشتركة لتنفيذ الشركات لعقود بدائل التدريب الموقعة مع وزارة العمل والتأهيل لمساعدة الشركات على استيعاب أعداد من الباحثين عن العمل، كما استعرض التحديات التي تواجهها الشركات وأوضاع العمالة الوطنية فيها، بحسب البيان.

وحضر الاجتماع نائب مدير شركة بوناتي ونائب مدير شركة فيروستال ونائب مدير شركة فاوس ومدير الشؤون الإدارية بشركة البرادي، إضافة إلى المدير العام المكلف لشركة السيل. بجانب مسؤلين آخرين في وزارة العمل والتأهيل.

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