“التجارة والتنمية” يعلن عن توزيعه سيولة نقدية بكافة فروعه

أعلن مصرف التجارة والتنمية اليوم الاثنين عن شروعه في توزيع السيولة النقدية في كافة فروعه ابتداءً من يوم غد الثلاثاء.

وأوضح المصرف في بيان، بأن عملية توزيع السيولة النقدية ستتم عبر فروع ووكالات المصرف بمدينة بنغازي قبل أن تشمل باقي فروع المدن تباعًا بسقف سحب نقدي يصل إلى 500 دينار.

وخصص المصرف يوم الثلاثاء للنساء بينما يومي الأربعاء والخميس للرجال، ومؤكدا على أنه يمكن السحب من أي فرع أو وكالة السحب لصاحب أو صاحبة الحساب شخصيًا.

وأشار بيان المصرف إلى ضرورة الالتزام بلبس الكمامة داخل أروقة المصرف والمحافظة على المسافة الآمنة مع الأخرين، مضيفا بأن أوقات السحب ستكون أثناء الدوام الرسمي من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 12:30 ظهرا.

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