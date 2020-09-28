خاص…بعدة شروط مركزي البيضاء يدعو إلى انعقاد الجمعية العمومية لمصرف الوحدة

كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء لصحيفة صدى الاقتصادية عن دعوة إدارة الرقابة بالمصرف المركزي إلى انعقاد الجمعية العمومية للبنك.

تنص المراسلة التي تحصلت صدى حصريا عليها على الالتزام بتفويض مصرف ليبيا المركزي برئاستها، ومناقشة اعتماد الحسابات الختامية للمصرف ، بالإضافة إلى عدم المساس بمجلس إدارة المصرف حتى توحيد مصرف ليبيا المركزي وانتظام عمل الدولة .

المصدر بالمركزي كشف على أن الاجتماع سيتم خلال المدة القليلة القادمة، مشيراً إلى أن أعضاء الجمعية العمومية لمصرف الوحدة مجموعة من المساهمين على رأسهم صندوق الانماء الاجتماعي والاقتصادي.

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