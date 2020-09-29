اقتصاد

مصر تفتح أحد أكبر مصافي تكرير البترول في أفريقيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مصر عن افتتاح مشروع مصفاة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى.

ويعتبر هذا المشروع أحد أكبر مصافي تكرير البترول في مصر وأفريقيا، حيث تبلغ قيمته الاستثمارية 4,3 مليار دولار وينتج نحو 4,7 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية تتنوع ما بين “السولار والبنزين ووقود الطائرات وبعض المنتجات الأخرى”.

ويساهم مشروع مصفاة المصرية للتكرير في زيادة إنتاج السولار بنسبة 30% وزيادة إنتاج البنزين بنسبة 15%.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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