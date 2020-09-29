وصول 40 مليون دينار لمصارف بني وليد من مركزي طرابلس

أعلن المجلس البلدي بني وليد، عن وصول 40 مليون دينار لمصارف المدينة أمس الاثنين قادمة من المصرف المركزي بطرابلس.

ووفق بيان البلدية، أرسلت الأموال عبر طائرة عمودية حيث كان في استقبالها عدد من مندوبي المصارف التجارية بالمدينة، والتي ستشرع خلال الفترة القادمة في توزيع السيولة النقدية بسقف سحب يختلف من مصرف إلى آخر حسب عدد العملاء.

وأضاف البيان، بأن الأموال قسمت على نحو مختلف، حيث بلغت مخصصات فروع مصرف الجمهورية الثلاثة 22 مليون دينار، بينما بلغت حصة مصرف التجاري الوطني 9 مليون دينار، إضافة إلى 9 مليون دينار أخرى كانت من نصيب مصرف الأهلي بسوف الجين.

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