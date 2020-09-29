سعر برميل ​​النفط ينخفض إلى حدود 40 دولارًا بسبب تذبذب الطلب وارتفاع المعروض من ليبيا

قالت صحيفة” the star ” الكندية يوم الإتنين إن سعر النفط انخفض إلى حدود 40 دولارًا (أمريكيًا) للبرميل في نيويورك.

حيث ترى مجموعة ” فيتول ” أكبر شركة لتجارة النفط في العالم طلبًا عالميًا غير مؤكد وزيادة الإنتاج الليبي بعد رفع الحصار عن منشآت النفط جزئيًا.

و بحسب الصحيفة الكندية ظل النفط عالقًا إلى حد كبير هذا الشهر مع وجود مؤشرات على أن عودة ظهور الفيروس قد تؤدي إلى مزيد من إجراءات الإغلاق .

و وفقا للصحيفة قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الأحد ، إن التعافي سيكون طويلًا وتدريجيًا ويقدر أن الطلب العالمي في 2020 سينخفض ​​بما يصل إلى 10 في المائة عن العام السابق.

وعلى جانب العرض، أعيد فتح ثلاثة موانئ نفط ليبية بينما تقوم المؤسسة الوطنية للنفط بتقييم الأمن في أربعة موانئ أخرى لمعرفة ما إذا كانت آمنة لإعادة التشغيل.

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