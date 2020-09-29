المغرب يتوقع انخفاض الناتج الداخلي الخام بنسبة 5%

أحاط وزير الاقتصاد المغربي، محمد بن شعبون، البرلمان، بعرض قدمه حول موازنة 2020 والتي تأثرت بشكل كبير جراء تداعيات جائحة “كورونا”.

وقال “بن شعبون” إن عجز الموازنة تجاوز 55 مليار و500 مليون درهم أي ما يعادل حوالي ستة مليارات دولار، وذلك بارتفاع بلغ 25% مقارنة مع السنة الماضية.

وتوقع وزير الاقتصاد المغربي أن ينخفض الناتج الداخلي الخام بنسبة 5%، مرجعًا ذلك إلى تأثّر الموازنة بتراجع مداخيل الضرائب والقطاعات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المغربي.

وأشار إلى تأثر الناتج الداخلي بالإنفاق الكبير على مواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، المتعلقة بفيروس “كورونا”.

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