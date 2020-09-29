اقتصاد

وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية يلتقي بمدير مركز البحوث الزراعية لبحث خطة عمل لعام 2021

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 29 سبتمبر 2020 (وال)  التقى معالي وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الدكتور “حسن الزيداني” في مكتبه بمقر ديوان الوزارة، مدير عام مركز البحوث الزراعية الدكتور “عبدالحميد أبوسلوم” .

وقد تم ـ خلال اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة المهندس محمد امسيك ـ  بحث خطة عمل المركز للعام  2021 ،وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين المركز والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات إجراء البحوث الزراعية المشتركة، وتبادل المعارف والاستفادة من تجربتهم في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة لخدمة القطاع الزراعي .

وأكد معالي الوزير، أن الوزارة تولي اهتماما خاصا لدعم مركز البحوث الزراعية؛ نظرا لأهميته في رسم السياسات الزراعية، التي تنعكس على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للدولة.(وال ـ بنغازي ) ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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