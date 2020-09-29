بعد رفع القوة القاهرة.. شركة الخليج تبحثُ سير العمل بالحقول والموانئ

بحث رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط، محمد بالقاسم بن شتوان، رفقة عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي؛ سير العمل بالحقول والمشاكل التي تواجهها.

وشهد الاجتماع، الذي عقد بمقر الشركة، بحث إمكانية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير المتعلقة بعودة المستخدمين إلى مواقع العمل حسب الإجراءات المتخذة لمكافحة جائحة كورونا، بالإضافة إلى العمل على توفير قطع الغيار اللازمة ومتطلبات إعادة التشغيل بالحقول والميناء ومصفاتيْ السرير وطبرق.

وكانت الشركة قد استأنفت في وقت سابق العمليات الإنتاجية بعد رفع القوة القاهرة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط عن الحقول والميناء الحريقة طبرق التابعة للشركة.

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