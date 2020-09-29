“العمل” تبحث دمج “ذوي الاحتياجات” في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال

بحث رئيس المجلس الاستشاري الوطني للأسبوع العالمي لريادة الأعمال محمد سويدي، رفقة رئيس المنظمة الوطنية الليبية لتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة، إمكانية دمجهم للمشاركة في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لهذا العام.

وتضمن الاجتماع آليات فرز وتقييم مشروعات الريادية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيثُ خلص الاجتماع حول الاتفاق على إحالة ملفات المشروعات المذكورة للجنة تطوير الكفاءات ودعم الصناعات المحلية لدراستها وإبداء الرأي الفني بشأنها واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمشاركة في فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال المقرر عقده خلال شهر نوفمبر القادم.

وشارك في الاجتماع، رئيس صندوق التسهيلات المالية ورئيس المنظمة الوطنية الليبية لتنمية الأشخاص ذوي الإعاقة، وعضو المجلس الاستشاري، ومدير مكتب المعلومات والإقراض ومسؤول ملف ريادة الأعمال بالصندوق.

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