الواحة للنفط تبحث الميزانية التقديرية لمشاريع الاستكشاف في 2021

بحث المسؤلون عن شركة الواحة للنفط والغاز مع ممثلي المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس والشريك الأجنبي الميزانية التقديرية الخاصة بمشاريع الاستكشاف خلال العام 2021.

ووفق بيان للشركة، تناول الاجتماع مناقشة مشاريع إدارة الاستكشاف المنفدة لهذا العام 2020، وكذلك تقييم وتحديث محفظة المؤملات والمؤشرات وتنفيد الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية الداعمة لأهداف الشركة.

وأشار البيان إلى مناقشة البرامج والمشاريع الاستكشافية المقترح تنفيذها خلال العام القادم، إضافة إلى الميزانية المقترحة بالخصوص وتشمل عمليات المسح ومعالجة المعلومات السيزمية والحفر الاستكشافي والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية للقطع والإمتيازات المستهدفة.

وشارك في الاجتماع مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدير إدارة الاستكشاف بشركة الواحة للنفط، إضافة إلى ممثلي شركتي كونوكو فيليبس وهيس وشركة توتال.

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